La Casa de Papel: Lanzan nuevo e impactante adelanto de la cuarta temporada

Falta menos de un mes para que se estrene la cuarta temporada de La Casa de Papel y Netflix ha mostrado un nuevo adelanto.

Luego de publicar una serie de videos en los que se anunciaban de que va a ir esta cuarta temporada, la cuenta oficial de Twitter de la serie acaba de publicar un nuevo adelanto, que ha dejado con la boca a abierta a más de uno.

Aquí el nuevo video:

Everything can go to hell in a flash.

La Casa de Papel (a.k.a Money Heist) returns April 3 pic.twitter.com/RaqfwCNm2W

— Netflix US (@netflix) March 5, 2020