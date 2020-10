Justo cuando los necesitábamos: elenco de ‘Superbad’ hará una fiesta virtual

Corran por todo el alcohol que puedan porque el elenco de ‘Superbad’ confirmó que organizará una fiesta virtual para apoyar al Partido Demócrata de Wisconsin, Estados Unidos.

Si bien cada quien tiene sus preferencias políticas, aquí lo importante es que parte del elenco de la película s reunirá el próximo 27 de octubre a través de ActBlue a las 8:00 PM, como fue confirmado por Seth Rogen y Jonah Hill en sus redes sociales.

¿Quieres ver Superbad conmigo, Jonah Hill, Michael Cera, Bill Hader y MÁS? ¡Bien, pues estás de suerte!, escribió Rogen, quien co-escribió el guión y actuó como policía.

“Estamos encantados de que el elenco de ‘Superbad’ se una a nosotros en la lucha para derrotar a nuestro terrible presidente”, aseguró el presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, Ben Wikler, en un comunicado.

Wanna watch Superbad with me, Jonah Hill, Michael Cera, Bill Hader and MORE?? Well, you’re in luck! https://t.co/VVOzvkUgS9

— Seth Rogen (@Sethrogen) October 23, 2020