Imperdible hilo en el que fan de Marvel explica cronología de las escenas de las películas

El estar en casa en estos tiempos de nos hace despejar ciertas dudas existenciales y asumir ciertos retos, pero el organizar las 23 películas de Marvel en orden cronológico con exactitud en cada una de las escenas, es realmente un desafío más que difícil.

Pues el crítico de cine y comediante Tony Goldmark empezó a organizar esta cronología y lo logró, consagrándose como un genio.

A través de su cuenta de Twitter Goldmark abrió un hilo para explicar los tiempos de cada escena del universo Marvel. En algunos puntos esta tarea se dio cuenta sobre los prólogos y flashbacks que hay en las películas de Thor, pues ocurren antes de los eventos principales de la MCU o las escenas de Steve Rogers para poder seguir con la línea de tiempo del Capitán América.

Well nerds, I fuckin’ did it.

Took me a global pandemic and a damn quarantine, but I did it.

I figured out the precise chronological order of all the MCU movies (so far) BY SCENE.

I’m out of my Goddamn mind. You’re welcome. pic.twitter.com/3VXjqk4kjQ

— what if a sandwich could make YOU? (@tonygoldmark) May 27, 2020