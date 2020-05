El impactante ‘antes y después’ de enfermero que superó el coronavirus

A pesar de las miles de muertes que ha generado el coronavirus en el mundo, hay personas que no se han tomado en serio la gravedad de la pandemia, razón por la que un enfermero estadunidense quiso compartir su impactante historia.

El profesional de la salud Mike Schultz, de 43 años, un hombre sano que realizaba actividad física con regularidad, no adquirió el virus mientras estaba en servicio, sin embargo, tuvo que ser hospitalizado porque su salud se agravó de una manera muy impactante.

Schultz, a pesar de no tener enfermedades crónicas, tuvo que ser conectado a un respirador artificial.

En entrevista con el portal BuzzFeed, habló un poco sobre su experiencia:

“No importa si eres joven o viejo, si tienes condiciones preexistentes o no. El coroanvirus puede afectarte. Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes. No podía sostener mi teléfono celular; era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho”.