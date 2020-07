Identifican a sujeto que probó varios jugos en el D1 en plena pandemia

Se volvió viral en las redes sociales un repudiable video en el que se ve a un joven tomar de diferentes botellas de jugo de un almacén D1 ubicado en Belén de Umbría, Risaralda, en plena pandemia generada por el coronavirus, enfermedad que ha paralizado al mundo.

En las imágenes, el sujeto abre varias botellas de jugo y las prueba para dejarlas de nuevo en la nevera como si nada hubiera pasado, mientras se ríe, algo que ha generado la indignación de las personas que han visto el video y que han pedido se tomen represalias contra el hombre. La Policía de Risaralda afirmó a Caracol Radio:

De acuerdo con el alcalde de Belén de Umbría, el joven, que al parecer tiene 20 años, ya fue identificado y localizado, sin embargo, no se ha expedido una hora de captura en su contra.

Cristian Correa es el nombre del joven, que aseguró que el video es de hace 2 meses y que lo hizo por un reto viral de TikTok:

“No lo hice por hacer daño a nadie, yo no tengo COVID-19. Viajé y en las terminales no tuve problemas; yo COVID-19 no tengo. Mi pareja y yo les pedimos disculpas por lo ocurrido”