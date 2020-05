Hombre recuperó su moto robada ¡27 años después!

Un hombre estadounidense recuperó la moto que tuvo cuando fue adolescente, luego de que la policía de Connecticut realizara una redada.

Jonathan Huginski, compró hace 27 años una moto de motocross Kawasaki, pero esta fue robada en el hospital de la ciudad de Waterbury, luego de que el hombre tuviera que ir al romperse la muñeca.

Aunque Huginski denunció el robo y puso fotos de ella por todos lados, nadie logró recuperarla, hasta el pasado 30 de abril que las autoridades de la ciudad no contactaron para avisarle que esta había sido encontrada en uno de los parques de la ciudad durante una redada.

Los policías, al verificar los números de serie con la base de datos de la Oficina Nacional de Delitos de Seguros, encontraron el nombre de Huginski.

El hombre, actualmente tiene 44 años y tiene un taller de motos, en la que quiere arreglar su antigua motocicleta.

Twenty-seven (27) years ago this man had his dirt bike stolen. Today, HPD notified him that we had located it tearing through Bushnell Park. Reunited after 27 years. pic.twitter.com/7tMweMIe2J

— Hartford Police CT (@HartfordPolice) April 30, 2020