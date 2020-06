Hombre con garras ‘Wolverine’ amenaza a protestantes en Estados Unidos

Se volvieron virales en las redes sociales una serie de videos en los que se ve a un hombre de tez blanca amenazar con unas garras del famoso X Men ‘Wolverine’ a un grupo de manifestantes pacíficos que tenían letreros con la frase ‘Black Lives Matter’, que ha sido usada para rechazar la brutalidad policial y racismo que generaron la muerte de George Floyd.

En las imágenes, se ve al hombre de 54 años conducir su camioneta por el barrio residencial Whitestone, en el distrito de Queens, cuando empieza a gritarles cosas a un grupo de jóvenes, que no dudaron un segundo en contestarle.

Cuando los jóvenes le contestaron al hombre, este paró en seco y se bajó de su auto junto a una garra de 4 cuchillos con la que empezó a amenazar a los jóvenes, que corrieron asustados por su vida.

Para alivio de muchos, ninguno de los jóvenes encaró al armado hombre, que abandonó el lugar y que ha estado en varias ocasiones arrestado por no colaborar con la policía de Nueva York:

De acuerdo con el departamento de policía de Nueva York, ya tienen identificado al hombre, pero no dieron su nombre:

Aquí el video del ataque:

In Whitestone, where a man allegedly tried to run over protestors and attack them with knives. Hear from these teens tonight n @NBCNewYork pic.twitter.com/UVSBNiig1T

right now this man in Whitestone New York was threatening people with a sword/multiple blades and then drove right through them ….. someone find out who he is right now pic.twitter.com/BrHcZGRWMr

— moo (@lambomursy) June 2, 2020