Hombre estrella un Lamborghini 20 minutos después de haberlo comprado

Un sujeto iba conduciendo su Lamborghini Huracan Spyder por las carreteras de Yorkshire del Oeste, en Inglaterra, cuando de repente su lujoso vehículo presentó una falla mecánica y al tener que frenar en seco, resultó estrellándose con el auto que venía justo detrás.

El accidente, que destrozó el automóvil deportivo valorado en alrededor de 310.000 dólares en los modelos de este año, ocurrió 20 minutos después de que el hombre sacara su nuevo vehículo del concesionario. Por suerte, ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.

“¡Es solo un auto! Pero en esta ocasión, un Lamborghini nuevo de 20 minutos, que se detuvo por una falla mecánica”, manifestaron las autoridades de Yorkshire del Oeste a través de su cuenta oficial en Twitter.

La publicación de las imágenes de este aparatoso accidente han sido replicadas más de 600 veces y ya superan los mil ‘me gusta’.

M1 Ossett today – It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020