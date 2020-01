“Un hombre alado”, el próximo documental sobre Gustavo Cerati

El cineasta colombiano Felipe Restrepo, junto al escritor Gustavo Bove, están trabajando actualmente en el proyecto “Un hombre alado“, próximo documental sobre la vida y obra el músico argentino Gustavo Cerati.

Bove, quien es el autor del libro “Cerati: Conversaciones Intimas“, reveló a través de Facebook los detalles del proyecto y la forma en la que el colombiano lo buscó para hacer parte del documental:

“Nos juntamos en un bar, me contó el proyecto y me pidió participar como invitado. Unos meses más tarde, me citaron en un estudio armado dentro de un galpón de Barracas y allí grabé mi parte”.