Henry Cavill confirma su perfección armando su propio PC gamer e internet no se lo perdona

Cuando no está salvando a Metropolis, Henry Cavill se dedica al fácil trabajo de construir su propio computador con el que pasará la cuarentena jugando. Así fue como lo demostró el actor de The Witcher, quien publicó un video a través de su cuenta de Instagram donde explica como montar su propio PC gamer, eso sí, advirtiendo que no es un trabajo apto para todo el mundo.

El actor aseguró que “este tipo de material no es para todos, advertimos al espectador. Puedes ver muchas partes que no has visto antes” mientras iba armando su propio ordenador.

Con este nuevo video, Cavill confirmó que es fan de los videojuegos, además que en ocasiones anteriores se ha mostrado seguidor de World of Warcraft.

Como era de esperarse, el tutorial y la recomendación del actor no pasaron desapercibidos por internet, por esta razón los usuarios dejaron unas joyas de reacciones en redes sociales:

Henry Cavill ensamblando PC’s en su puesto en el Persa Bio Bio pic.twitter.com/Bn0tGNCXq2 — 𝓒𝓪𝓻𝓸𝓵𝓲𝓷𝓮 🍒 (@Miss_Demise) July 17, 2020

Ojalá ser pc para que Henry Cavill me monte https://t.co/sBhPjK5sof — 𝐻𝑒𝑟𝑎 🍃 (@heradiamondx) July 16, 2020

Todos viendo a Henry Cavill armar su PC pic.twitter.com/QwNY8TLWGb — Acolt (@CarlosAcolt) July 16, 2020

El CPU viendo como Henry cavill lo esta armando 🔥 pic.twitter.com/wEbbnO3YXD — 𝑯𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏’𝒔 𝑫𝒐𝒐𝒓 (@97afam) July 16, 2020

Mis amigas y yo pidiendo para ser la PC de Henry Cavill #HenryCavill pic.twitter.com/bjln2klToI — Anthony Miguel (@AnthonyMMM123) July 16, 2020