Gato con “doble vida” vuelve a su casa con un aterrador mensaje

Se volvió viral en las redes sociales una lamentable publicación realizada por una pareja de Gales, Reino Unido, en la que denuncia que un desconocido los amenazó con secuestrar a su gato, si no dejaba de ir a su casa.

De acuerdo con el medio Wales Online, el gato, de nombre Gandalf, acostumbra a salir de la casa y compartir con sus vecinos, sin embargo, a uno de ellos no le generó gracia las visitas del felino de cuatro años, por lo que decidió enviarles una nota a sus dueños con un aterrador mensaje.

Chris y su novia, los dueños del gato de raza cruce entre un bengalí blanco y un azul ruso, se dieron cuenta que el felino tenía una nota pegada a su collar cuando regresó a casa luego de dar un recorrido de una hora.

La nota tenía escrito el siguiente mensaje:

Luego de recibir el duro mensaje, la pareja decidió que no dejará salir al gato hasta intentar solucionar lo ocurrido, sin embargo, el remitente del mensaje no dejó un número o alguna forma de contacto.

Según informó la pareja, Gandalf siempre se la ha llevado bien con los vecinos y nunca antes nadie se había quejado.

Cat came home with ‘extreme’ hand-written threat tied on his collar https://t.co/4Cf9vvmDE1 via @MetroUK

— Julie Smith (@10bluebells) July 15, 2020