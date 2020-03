Deportista no disimula su cara de asco al ver a sus padres besarse frente a todos

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve al jugador de rugby Adam Hastings hacer cara de asco luego de ver a sus padres darse un beso, en forma de celebración por una anotación que realizó el deportista en un partido entre Escocia y Francia.

Vea También: Luchadora de UFC queda con el rostro desfigurado tras perder una pelea

El jugador, de 23 años, no disimuló su incomodidad y sacó la lengua en señal de repulsión, cuando vio a sus padres en la famosa ‘kiss cam’.

El deportista habló con BBC Sport Scotland sobre lo sucedido:

A pesar de la incomodidad de Adam Hastings, el deportista agradeció a sus padres por apoyarlo siempre.

Aquí el video:

This is brilliant. Adam Hastings clearly not a fan of his parents and public displays of affection 😆😆 #6Nations2020 #SCOvFRA pic.twitter.com/K5O1ZhztVY

— Gareth Griffiths (@gazzza82) March 8, 2020