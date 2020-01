¿Por qué Franz Ferdinand fue tendencia en Twitter por el asesinato de Qasem Soleimani?

El 2020 comenzó con una tensión mundial debido a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos y las amenazas que recibió de parte de Irán una vez asesinaron al mayor general de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani.

Sin embargo, una de las tendencias mundiales en Twitter mostraba a la banda Franz Ferdinand, razón por la que muchos pensaron que se trataba de un nuevo lanzamiento musical o la confirmación de una gira, pero no…

El ataque de Estados Unidos a Irán convirtió en tendencia a la agrupación debido a que muchos compararan la muerte de Soleimani con la del archiduque Franz Ferdinand en el año 1914, hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial.

Por su parte, Alex Kapranos, vocalista de la banda, salió en defensa de la agrupación para lamentar que “No es así como quería ver el nombre de mi banda siendo tendencia en Twitter”, como lo publicó en la red social.

This is not how I wanted to see the name of my band trending on Twitter #FranzFerdinand

— Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) January 3, 2020