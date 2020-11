Foo Fighters llegó a Saturday Night Live para interpretar “Shame Shame”, su nueva canción

Foo Fighters demostró que en cuarentena no perdió el tiempo, por eso Dave Grohl y compañía llegaron al estudio para cerrar el 2020 con nueva música, sin duda una tarea que generó bastante alegría para sus fanáticos, ya que con esto demostraron que las ideas siguen surgiendo y tienen música para rato.

Por eso llegaron hasta el Studio 8H en 30 Rockefeller para brindar la primera presentación en vivo de su single “Shame Shame” en el capítulo del pasado 7 de noviembre de Saturday Night Live, presentado por el conocido y amigo de la banda, Dave Chappelle.

“Shame Shame” es la muestra de los nuevos sonidos de la banda que ya anunció su próximo álbum, “Medicine at Midnight”, el cual se estrenará el próximo 5 de febrero del 2021.

Este nuevo material de estudio contó con la producción de Greg Kurstin y reúne un total de 37 minutos de música, compuesto por nueve canciones:

Making a Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting on a War

Medicine at Midnight

No Son of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young