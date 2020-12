¡Qué ternura! Familia encuentra un koala trepado en el árbol de Navidad

Al regresar a casa, una familia en Australia se encontró con la inesperada sorpresa de tener un koala real trepado en su árbol de Navidad, ya queel animal confundió el adorno con uno real y decidió quedarse ahí por un rato.

“Llegamos a casa y había adornos por todo el suelo. Miramos hacia arriba y había un koala en el árbol. Estaba bastante enredado con las luces. Era un árbol falso y muy viejo, pero aun así intentó comerse las hojas. Lo vi masticar algunas, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que era plástico”, afirmó la madre de la familia al medio The Guardian.

Aunque al principio la familia pensó que era un koala de peluche, al percatarse que era un animal real llamaron de inmediato al servicio de rescate de koalas, quienes también pensaron que la llamada era una broma.

Sin embargo, minutos después, las autoridades de rescate animal llegaron al domicilio y se llevaron al koala, quien posteriormente fue liberado y devuelto a su hábitat natural.

Según contó la mujer, el animal pudo haber ingresado a su hogar en algún descuido de dejar las puertas abiertas.

