A falta de visitantes, pingüinos pasean por los pasillos vacíos de un acuario

Edward y Annie, una pareja de pingüinos del Shedd Aquarium, en Chicago, Estados Unidos, dieron un ‘tour’ por los pasillos vacíos del acuario, que no ha recibido visitantes desde que empezó la propagación del coronavirus.

Los trabajadores del acuario, publicaron las imágenes de la pareja, que está próxima a la época de construcción de nidos, las cuales ya cuentan con miles de ‘Me Gusta’:

“Si bien este puede ser un momento extraño para nosotros, estos días son normales para los animales en Shedd. Nuestros cuidadores les brindan nuevas experiencias para que los animales exploren y expresen sus comportamientos naturales”

Aquí videos de Edward y Annie:

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴 Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020