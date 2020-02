El extraño reto viral en el que los hombres sumergen los testículos en salsa soya

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un nuevo reto en el que se invita a los hombres a sumergir sus testículos en salsa soya, asegurando que estos sirven como papilas gustativas que detectan sabores.

El extraño reto viral empezó cuando una usuaria en TikTok mostró un artículo acompañado del mensaje:

Rápidamente, algunos hombres quisieron internarlo, como es el caso del tiktoker Alx James, quien aseguró que “pudo saborear la sal”.

La revista que escribió el artículo, Molecular Human Reproduction, aseguró que los testículos sí tienen receptores del gusto pero no pueden saborear nada.

El cirujano urólogo Aron Spitz afirmó:

“Para ser honesto, probablemente no quisieras que tus testículos tengan sentido del gusto. He visto las ‘pelotas’ de los hombres cubiertas de cosas bastante desagradables como infecciones por hongos, y sus dueños no tienen mal sabor de boca”.