Evanescence estrena canción junto a Taylor Momsen, Lzzy Hale, Lindsey Stirling y Sharon den Adel

Evanescence y la cantante Amy Lee han reclutado a algunas de las mejores mujeres rockeras para que se unan a ellas en la grabación de “Use My Voice”, el nuevo single y evento musical único de la banda, que se estrena hoy. “Use My Voice” fue escrito para celebrar el poder de hablar con el fin de promover un mundo más justo.

El excelente equipo de colaboradores de Amy en “Use My Voice” son:

· Taylor Momsen de The Pretty Reckless

· Lzzy Hale deHalestorm

· La violinista Lindsey Stirling

· Deena Jakoub del abanda de rock Veridia (Amiga desde hace mucho tiempo de Amy y coautor de la canción)

· Sharon den Adel deWithin Temptation (Banda de rock top de Europa)

· Amy’s sisters: Carrie and Lori Lee

· Amy McLawhorn, esposa del guitarista de Evanescence Troy McLawhorn

“Use My Voice” sigue a “Wasted on You” y The Game is Over” como la tercera pista que se lanzará antes de The Bitter Truth, el próximo nuevo álbum de Evanescence y el primero que contiene todo el material nuevo en casi una década. The Elle, Rolling Stone y el New York Times, el video de autorretrato en cuarentena para “Wasted on You” fue recientemente nominado a “Mejor Rock” en los próximos MTV Video Music Awards, y The Bitter Truth promete a los fanáticos más de rock & roll pesado, impulsado por voces e instrumentos de orquesta sinfónica que ha cautivado a los seguidores de Evanescence.