Esposa de Chris Cornell afirma que saldrá música inédita de Soundgarden

Vicky Cornell, la esposa de Chris Cornell, declaró que la música inédita que grabó el artista antes de su muerte “verá la luz del día”, incluyendo algunas pistas que habría realizado para Soundgarden.

“Toda la música de Chris, incluido Soundgarden, verá la luz del día porque no hay nada en el mundo que me entusiasme más que compartir los dones de Chris, hacer que la gente diga su nombre y que su música salga (…) Él está vivo de esa manera y su legado sigue vivo. Entonces, es lo más importante para mí, ver cuánto lo ama la gente, lo extraña, lo respeta y cuánto queremos más de su música. Así que todo saldrá a la venta “, expresó Vicky al medio USA Today en medio de la promoción del nuevo álbum de covers de su esposo, ‘No One Sings Like You Anymore’.

Las declaraciones de la esposa de Chris han causado polémica en la industria, ya que los miembros sobrevivientes de Soundgarden se encuentran en una pelea legal con Vicky por los derechos de las canciones inéditas de la banda.

En mayo de este año, los músicos tomaron acciones legales contra Vicky, ya que supuestamente habría utilizado fondos de un concierto benéfico de la banda para sus “propósitos personales”, al igual que se habría apoderado de las cuentas de las redes sociales de Soundgarden sin ningún permiso.

Además, los integrantes restantes de la banda pelearon por los reclamos de la esposa de Chris Cornell sobre los derechos las canciones inéditas, que al parecer harían parte de un nuevo álbum de Soundgarden.