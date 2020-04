Escucha el nuevo álbum de The Strokes: ‘The new abnormal’

The Strokes publican este viernes su nuevo álbum, ‘The New Abnormal’, el primero en siete años y ya disponible en las plataformas habituales de música en streaming.

‘The New Abnormal’ es el sexto álbum de estudio de The Strokes y fue grabado en los estudios Shangri-La en Malibú y producido por Rick Rubin. La portada del álbum es la pintura de Jean-Michel Basquiat, ‘Bird on Money’.

Tracklisth de ‘The New Abnormal’

1. The Adults Are Talking

2. Selfless

3. Brooklyn Bridge To Chorus

4. Bad Decision

5. Eternal Summer

6. At The Door

7. Why Are Sundays So Depressing

8. Not The Same Anymore

9. Ode To The Mets

La banda se presentará en España en el festival Primavera Sound que tendrá lugar, tras sufrir un cambio de fechas, entre el 26 y el 30 de agosto en Barcelona.

The Strokes son el cantante Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr, el bajista Nikolai Fraiture y el batería Fabrizio Moretti.

La banda ha vendido más de 8 millones de discos en todo el mundo desde su primer álbum de estudio Is This It (2001), disco alabado por la crítica y de gran éxito comercial que es considerado crucial en el desarrollo de muchas bandas alternativas y uno de los mejores álbumes de la década.