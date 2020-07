El emotivo recuerdo de Hugh Jackman del día que filmó la muerte de Wolverine

Uno de los momentos más emotivos que hemos vivido en la gran pantalla es la muerte de ‘Wolverine’ en ‘Logan’, la película de James Mangold protagonizada por el actor Hugh Jackman.

A tres años del final de la película, el actor reveló lo que significó para él despedirse de uno de los personajes más importantes de su carrera en el cine.

En una entrevista con Anne Hathaway en el segmento ‘Actors on Actors’ de Variety, Jackman reveló que cuando el personaje se estaba despidiendo en su muerte, las palabras que usó salieron de su corazón porque también le decía adiós a su personaje y a los fanáticos que le dieron todo su cariño durante tantos años en las películas de X-MEN:

El actor también reveló que el director le dio la confianza de despedirse del personaje como él quería:

“Recuerdo que cuando filmamos esa escena, estábamos filmando a gran altitud y había tormentas eléctricas en todas partes, y tuvimos que cerrar. (Mangold) dijo: ‘No podemos hacer esta gran escena de acción. Pero solo vamos a hacer la escena de la muerte’. Yo dije ¿ahora? Él respondió: ‘Voy a tenerte solo a ti y a Dafne (Keen) y si simplemente pudieras hacer eso’. Quede como, ‘muy bien’. Él sabía que eso era lo mejor para mí. Llegamos allí y estábamos filmando la escena. Dafne tenía 11 años. Era fantástica. Filmamos a Dafne y ella terminó en dos tomas. (Mangold) dijo: ‘Vamos alargarlo. Hagamos otra’. Le dije: ‘¿Estás seguro? Tengo ganas’, y me respondió: ‘Hombre, detengamos los relojes. No nos preocupemos por nada. Esto es el final de 19 años. Siéntate allí durante media hora’. Y rodó las cámaras. Él solo me permitió ese momento, porque soy como tú: soy consciente de todo. Él me permitió simplemente, no solo como actor sino como Hugh, recordar ese momento. Fue un lujo que nunca olvidaré”.