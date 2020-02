Eli Roth dirigirá la película del videojuego Borderlands

Vía Europa Press

El videojuego Borderlands da el salto a la gran pantalla de la mano del brutal cineasta Eli Roth (La casa del reloj en la pared, El justiciero). El filme, que está producido por Lionsgate, ya está en desarrollo.

“Estoy deseando adentrarme en el mundo de Borderlands, algo para lo que no podría tener un mejor guion, equipo de producción y estudio”, ha afirmado Roth.

“Tengo una larga lista de éxitos junto a Lionsgate“, ha explicado el cineasta, antes de añadir: “Tengo la sensación de que hemos crecido juntos y de que todo en mi carrera como director me ha llevado a un proyecto de esta escala y ambición”.

Los planes para adaptar al cine el videojuego de Gearbox Software comenzaron en 2015, cuando el estudio compró los derechos cinematográficos de este. Según Variety, el proyecto cuenta con un guion de Craig Mazin, ganador de un Emmy por Chernobyl, y con la producción de Avi y Ari Arad, junto a Erik Feig.

Además, la producción ejecutiva estará al cargo de Randy Pitchford y Strauss Zelnick, miembros de Gearbox Software y Take-Two Interactive, respectivamente, encargados del desarrollo del videojuego original.

El director de Lionsgate, Nathan Kahane, se ha mostrado confiado respecto al equipo al cargo del proyecto a quienes a calificado como “la combinación necesaria para decodificar el anárquico mundo de Borderlands y poder llevarlo al cine”.

Los videojuegos de Borderlands están ambientados en el Planeta Pandora, donde se encuentran las instalaciones abandonadas de una antigua explotación mineral. Un escenario postapocalíptico perfecto para bandidos, cazarrecompensas y todos aquellos que sobreviven al margen de la ley.

LOS VIDEOJUEGOS EN EL CINE

Llevar a la gran pantalla videojuegos ha sido siempre una cuestión peliaguda para Hollywood. Los primeros intentos, allá por los años noventa, con títulos como Super Mario Bros o Street Fighter, acabaron siendo un fracaso.

Sin embargo, y a pesar de otros batacazos más recientes, como el de Prince of Persia, Warcraft o Assassins Creed, también ha habido algunos grandes éxitos, todos de carácter más infantil, como Detective Pikachu o Sonic, película que se ha convertido en el mejor estreno de una película basada en un videojuego hasta la fecha.

El cine no ha perdido su fe en el potencial de transformar estas franquicias del pixel a la acción real, ya que durante los próximos tres años se esperan un gran número de películas basadas en videojuegos. Entre ellas la secuela de Tomb Raider, Uncharted, Minecraft o The Last of Us. No tendrá tanta suerte Call of Duty, cuyo filme ha retrasado indefinidamente su producción.