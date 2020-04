Efecto cuarentena: mujer se tatuó la cara de Homero Simpson y nada salió bien

Algunas personas han demostrado que no están listas para quedarse en casa en épocas de cuarentena, pues el tiempo libre les juega malas pasadas.

En redes sociales hemos sido testigos de personas que cambian drásticamente de look, pero hacerse un tatuaje es algo que ya cruza cualquier límite.

Este fue el caso de @jenstu_, una usuaria de Twitter que generó cientos de comentarios gracias al tatuaje que se hizo. La mujer y su tatuaje de Homero Simpson divirtieron a los usuarios de las redes sociales; eso sí, con madurez, asumió su error y se burló de ello.

“Acabo de hacerme un tatuaje absolutamente terrorífico porque estaba aburrida. Ahora estoy diluyendo el hecho que estará en mi para siempre. Miren el maldito estado de esa cosa”.

just gave myself an absolutely terrifying tattoo of homer simpson cause i was bored n now it’s sinking in that it’s actually stuck on me forever 🙂 cba look at the fuckin state of that pic.twitter.com/g4gGa2HlTM

— Jen (@jenstu_) March 24, 2020