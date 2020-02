Lina Tejeiro recrea pelea entre Vicky Dávila y Hassan Nassar

La actriz colombiana Lina Tejeiro subió a su cuenta de Instagram un video de TikTok en el que usa el audio de la pelea entre los periodistas colombianos.

Vea También: ¡Pedazo de badulaque! Juanpis González parodió la pelea de Vicky Dávila y Hassan Nassar

El video, que ha generado miles de risas y comentarios, fue compartido por la actriz con el texto: “Yo no necesito lagartearle a nadie”.

Tejeiro repite frases como:

“Usted no es un periodista, usted es un lagarto, un tipo vergonzoso”, “como no pudo tener éxito como periodista, porque usted es un fracasado, se fue a lagartearle al uribismo para que le dieran la Casa de Nariño. Yo no soy largarta”, “inepto”, “patán”, “usted es una vergüenza para el periodismo”.