Una curiosa imagen ha quedado en medio de las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Se trata de un hombre con la máscara del Joker que intentó prender fuego a un carro de la policía.

El incidente ocurrió el sábado 30 de mayo, cuando Timothy O’Donnell supuestamente colocó un objeto encendido en el tanque de gasolina del automóvil luciendo la máscara del personaje. Posteriormente el hombre fue arrestado y acusado de incendio premeditado.

Esta persona se enfrenta a “una condena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable”, aseguró el fiscal James Durkin.

A man has been charged with torching a police car while wearing a Joker mask during a violent George Floyd protest in Chicago, according to federal prosecutors. #TeamWorldSupporter pic.twitter.com/SIFREDatky

— Team World Supporter (@WorldSupporter) June 4, 2020