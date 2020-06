“Dese por bien servido que no le pasó nada”: taxista a biciusuario que intentó arrollar

La periodista de W Radio Karen Bohórquez, compartió a través de su cuenta de Twitter un video en el que se ve la forma en la que un taxista atropelló a un biciusuario, que minutos antes lo había encarado por razones desconocidas.

En las imágenes, se ve el momento en el que el ciclista identificado como Alejandro López, luego de tener un cruce de palabras con el taxista, es arrollado por el conductor, sobre la Calle 67 con 7, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

La Secretaría de Salud presentó un reporte en el que afirmó que una ambulancia llegó al lugar de los hechos, pero no encontró al ciclista, que siguió al taxista hasta la carrera 14 con calle 64, para “conciliar”.

López, que trabajaba como domiciliario con su bicicleta, habló con la emisora Blu Radio y contó lo que pasó finalmente con el taxista, que fue despedido de su trabajo luego de que el video se volviera viral.

El ciclista, aseguró a la emisora que gracias a dos motorizados logró alcanzar al taxista, que intentó volarse luego de arrollarlo y dañarle la bicicleta, sin embargo, las autoridades no lo ayudaron porque no había un “croquis de la escena”.

La solución de los policías fue decirle a López que negociara con el taxista, porque no podían ayudarlo:

“No quería negociar con él, pero pues acepté después de ver que las autoridades no me dieron un respaldo. […] Después de que se fueron los motorizados, el taxista me dijo: ‘Sabe qué, coja esos 150.000 pesos, y ya, chino. Dese por bien servido que no le pasó nada’”.