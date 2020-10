Damon Albarn ya eligió su canción favorita de Gorillaz

Previo al lanzamiento de “Song Machine, Season One: Strange Timez”, Damon Albarn habló sobre lo que se viene con este nuevo material, pero también tuvo tiempo para revelar ciertos datos sobre sus gustos musicales, sobre todo los que conducen hacia si banda, Gorillaz.

Podría parecer difícil seleccionar solo una canción de la banda más después de seis materiales de estudio, pero ante la pregunta, Damon Albarn tiene su favorita.

En conversación con Vulture, el músico de 52 años aceptó que “Clint Eastwood” es para él, la mejor canción de Gorillaz:

“Quiero decir, no hay nada más perfecto que eso, de verdad. Es un híbrido completo, una mi3rda extraña”.

Recordemos que el nuevo álbum de Gorillaz, Song Machine, Season One: Strange Timez, contará con colaboraciones de Peter Hook, Elton John y Robert Smith; este material será estrenado el próximo viernes 23 de octubre.

Selected momentz from Song Machine Season One… what’s your favourite episode so far? 🤔https://t.co/Ia2SHWThae pic.twitter.com/VuMrpv24ms

— gorillaz (@gorillaz) October 20, 2020