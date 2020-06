Krist Novoselic aprueba las ideas de Donald Trump en su último discurso

Debido a las diversas manifestaciones que se movilizan en los Estados Unidos producto de los enfrentamientos entre la policía y los marchantes, quienes exigen el respeto por la vida, el respeto policial y la lucha contra el racismo, el presidente Donald Trump ofreció un discurso el cual fue tachado por sus opositores.

Sin embargo, ante la defensa del republicano, Krist Novoselic apoyó las palabras con las que Trump se hizo sentir en su último discurso.

Después de su primer posicionamiento oficial, Trump amenazó con hacer uso de la Ley Marcial para ponerle fin a las manifestaciones.

En un principio, el exbajista de Nirvana rechazó a idea de las tropas para “solventar el problema de las marchas”, pero elogió al presidente de EE.UU. por su “valiente discurso”:

“No debería enviar tropas a los estados, y que legalmente no podría hacerlo de todos modos”.

Para terminar con su opinión, aseguró que:

“La mayoría de los estadounidenses quieren la paz en sus comunidades y el presidente Trump habló sobre ese deseo. No importan los detalles legales que pocos entienden: Trump dijo que detendría la violencia y habla por muchos”.

Krist Novoselic from Nirvana, you go against the grain the sheep will be put in force to destroy you. pic.twitter.com/JXvg71W5Mh

— White Scapegoat (@whitescapegoat) June 2, 2020