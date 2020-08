Comunidad atrapó a ladrón y cuando lo iban a linchar dijo que “estaba deprimido”

Los vecinos de González Catán, Argentina, emprendieron la persecución contra un ladrón que le había robado el celular a una mujer, por esta razón, algunas personas querían hacer justicia con mano propia, pero el delincuente sacó una excusa bastante peculiar para que no lo fueran a golpear.

Porque el mundo lo necesitaba: así fue la reunión del elenco de Malcolm in the Middle

El video que fue compartido por les medios locales, con los que reportaron la noticia, muestra como el ladrón es acorralado por la comunidad y le pide disculpas a la víctima por robarla:

“Es que me siento mal, señora; disculpe, me siento muy mal”.

Al borde del llanto, el delincuente empezó a explicar el por qué había salido a la calle a robar:

“Yo me siento mal, estoy deprimido, me quiero morir”, dijo el sujeto, quien aseguró tener 16 años, pero no convenció mucho a los vecinos, pues su apariencia era de una persona más grande.

Pánico en redes sociales por pedazo de carne que cobró vida antes de ser cocinada

Al final los vecinos llamaron a las autoridades para que lograran la captura del ladrón, quienes llegaron por él y se lo llevaron a la comisaría.