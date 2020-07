Cofundador de Lollapalooza asegura que los conciertos regresarán en el 2022

Una de las cosas que más extrañamos los amantes del rock es la sensación de vivir la música de nuestros artistas en vivo. Este año tuvieron que ser postergados y cancelados muchos conciertos con los que muchas personas estaban ilusionadas, sin embargo, nuestra propia salud y la de la gente que más queremos debe estar siempre primero.

Vea También: The Killers anuncia la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum

Aunque muchos piensan que los conciertos van a volver en el año 2021, existen otros que no son tan positivos frente a esto, pues el pico de contagios en muchos lugares no baja, además que hay un grupo grande de personas que piensan que el coronavirus es un invento y no toman las medidas de bioseguridad.

El cofundador de Lollapalooza y exdirector global de música de la agencia de talentos William Morris Entertainment, Marc Geiger, aseguró durante una entrevista con The Bob Lefsetz Podcast que los conciertos no volverán hasta el 2022:

“En mi humilde opinión, será 2022. Llevará todo ese tiempo para que, lo que yo llamo la economía ‘virusfóbica’, sea lentamente eliminada y reemplazada por la economía de claustrofobia. Es cuando la gente querrá salir a cenar y tener sus vidas, ir a festivales y conciertos. Es mi instinto. Va a tomar un tiempo para que los eventos superdifusores (deportes, espectáculos, festivales, etc.) funcionen bien mientras el virus esté presente”.

De acuerdo con el empresario, existen “probablemente 20” obstáculos que se deben superar antes de que los eventos masivos puedan volver a realizarse: