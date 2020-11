Charly García publica emotiva carta de despedida a Diego Maradona

Con el fallecimiento de Diego Maradona, hasta el mundo de la música se manifestó para despedir al “D10s” del fútbol, el legendario jugador de Argentina que murió a los 60 años.

En las últimas horas el cuerpo de Maradona reposa en la casa Rosada como parte de la velación, donde decenas de hinchas y seguidores llegaron para despedir a “El Pelusa”.

Por su parte, el cantautor Charly García escribió una carta dirigida a Diego como muestra de agradecimiento por su gran aporte al fútbol argentino, donde recordó los momentos que compartieron juntos.

“Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra y al toque me respondiste: ‘Miré el arco y esquivé patadas’. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena”, dice parte del escrito que publicó García en Instagram.