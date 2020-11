¡Cayó solito! Mujer descubre infidelidad gracias a una selfie de su novio

La tarea del sujeto que mantuvo oculta su otra relación quedó al descubierto gracias a las redes sociales, una de las fuentes que hace caer a los infieles, como pasó en este caso.

Gracias a TikTok, una mujer se dio cuenta que su novio le era infiel, y es que gracias a la fotografía era imposible sacar una disculpa o por lo menos hacerse el loco.

El video que fue viral en redes sociales tiene como protagonista a Sydney Kinsch, la mujer que se dio cuenta de un pequeño detalle en la foto de du novio, y después de eso supo que lo engañaba con otra mujer.

Gracias a la selfie que publicó su novio, Sydney logró darse cuenta que él andaba con otra mujer, y es que la fotografía lo dejaba en evidencia por unas piernas que se veían en el reflejo de las gafas.

“Lo llamé y le pregunté si se dio cuenta de que me envió una mujer en su Snapchat y no tenía idea, así que se lo envié y me dijo que estaba loca y que era la novia de un amigo”, fueron las palabras de la mujer.