En caso de llegar a Colombia, avispón gigante no viviría por mucho tiempo

Después de la aparición de la denominada ‘vespa mandarinia’ a los Estados Unidos, o como es conocido por estos lados, el ‘avispón gigante’, mucho se habló sobre la posible llegada de este insecto a Colombia, y aunque no se descartó la aparición de esta especie en territorio nacional, pues parece que de verlo por aquí, no sobreviviría por mucho tiempo.

Esa fue la conclusión que arrojó el estudio de los científicos del de Instituto Humboldt, quienes aseguran que a este insecto le costaría vivir en Colombia, pues nuestro país no cuenta con un clima idóneo, por lo que el avispón asesino no podría sobrevivir en zonas donde no hay ciclos estacionales, lo que le impide reproducirse.

Por su parte, el especialista Carlos Eduardo Sarmiento que hace parte parte del Instituto Humboldt, explicó en el estudio que para la reproducción de estos insectos las hembras necesitan de climas invernales, a punto de congelación, para proliferar la especie. Ante la ausencia de este ciclo “la capacidad de adaptación es nula, por consiguiente la especie sucumbiría”, explicó el experto.

Además de esto, Sarmiento añade que ante la llegada del avispón a Colombia no habría de qué temer, pues en el país se conviven con especies igual de peligrosas pero hemos aprendido a convivir con ellas.