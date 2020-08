Canal de YouTube realiza versiones macabras de nuestras caricaturas favoritas

Caricaturas como Ed, Edd y Eddy, Bugs Bunny, Ben 10, Naruto y más, hacen parte del catálogo de caricaturas favoritas de cualquier ser humano con el que cualquiera podría pasar todo el día, pero como todo lo bueno tiene su parte mala, y esta vez el canal de YouTube MeatCanyon dejó a más de uno con los pelos de punta.

Este canal de YouTube cuenta con 1.24 millones de suscriptores que ofrece a su público oscuras imágenes que podrían causar pesadillas.

Detrás del canal está Hunter Hancock, animador estadounidense que hace parte de la producción de múltiples parodias de cine y televisión. Eso sí, en esta oportunidad, para este contenido, el humor negro logra estremecer a quienes siguen sus videos.

Una de sus parodias más famosas se llama “When you wish on a star”, el cual tiene más de 12 millones de reproducciones, el cual cuenta la historia de Geppetto y Pinocchio, la cual muchos califican de terrorífica.

Sin embargo, su catálogo es amplio y de amplio conocimiento en redes sociales, por esta razón aquí dejaremos algunos: