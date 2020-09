Bruce Springsteen anuncia Letter To You, su nuevo álbum junto a The E Street Band

Bruce Springsteen anuncia su nuevo álbum con el lanzamiento del audio y video la canción que le dan nombre: Letter To You. Con esta producción hecha junto a The E Street Band, disponible a partir del próximo 23 de octubre, el artista nos entregará su álbum de estudio número 20. Un proyecto de rock grabado en el estudio de su casa en Nueva Jersey alimentado por el emblemático e impactante sonido de la banda.

“Amo la naturaleza emocional de Letter To You”, comenta Springsteen con el lanzamiento del video que da nombre al álbum. “Y amo también el sonido de la E Street Band tocando completamente en vivo en el estudio, de una manera como nunca antes lo habíamos hecho y sin grabaciones extras. Hicimos el álbum en tan solo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que jamás he tenido”.

Letter to You incluye nueve temas recientemente escritos por Springsteen, así como nuevas grabaciones de tres de sus legendarias, pero nunca distribuidas, composiciones de los años setenta: “Janey Needs a Shooter,” “If I Was the Priest,” y “Song for Orphans”. En Letter To You acompañan a Springsteen artistas como Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano y Jake Clemons. El álbum fue producido por Ron Aniello junto a Bruce Springsteen, mezclado por Bob Clearmountain y masterizado por Bob Ludwig. Letter To You regala la primera ocasión en que Springsteen se presenta junta a la E Street Band desde su tour The River en 2016, el cual fue nombrado como top tour global tanto por Billboard como por Pollstar.

La trayectoria de Springsteen abarca más de 40 años de carrera, empezando en 1973 con ´Greetings from Absury Park, NJ´ (Columbia Records). Ha sido acreedor a 20 Grammys, ha ganado un Oscar y un Tony, fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll, recibió un Honor de Kennedy Center y fue la persona del año de MusiCares en 2013. La biografía de Springsteen Born to Run (Simon & Schuster) así como su álbum acompañante Chapter and Verse salieron en septiembre de 2016, más tarde, en noviembre de ese año recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Su histórico show ´Springsteen on Broadway´ otorgó 236 presentaciones en el Jujamcyn´s Walter Kerr Theatre desde octubre 2017 hasta diciembre del 2018 y contó con un álbum soundtrack que lo acompañó, así como un especial de Netflix. En 2019, Springsteen lanzó Western Stars, su primer álbum de estudio en cinco años, y de la mano de su colaborador por muchos años Thom Zimny codirigió y estelarizó el filme Western Stars.

Tracklist de Letter To You :

1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams