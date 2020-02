Broomstickchallenge, el nuevo reto viral que desafía la fuerza de gravedad

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un reto que consiste en dejar que una escoba se soporte por si misma apoyada solamente de sus cerdas.

Vea También: Santiago Rendón visitó la emisora de la cárcel La Modelo

El reto, se volvió viral porque se aseguró inicialmente que solo era posible realizarlo el 10 de febrero, fecha en la que ocurrió un cambio de gravedad., sin embargo la misma NASA explicó lo que realmente pasaba:

🧹 ¯\_(ツ)_/¯

Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd

— NASA (@NASA) February 11, 2020