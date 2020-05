Bono comparte 60 canciones que salvaron su vida

Paul David Hewson, más conocido como ‘Bono’, nació un 10 de mayo de 1960 en Dublín, Irlanda. Su infancia fue como la de un niño irlandés normal, aunque él siempre buscó desde pequeño su lugar en medio de la religión y las inquietudes artísticas que lo movían.

Bono no es solo un músico, también es un activista y luchador de muchos asuntos sociales. El líder de U2 también fue nominado dos veces al Nobel de la paz.

Por otro lado el cantante ha sido la imagen visible en campañas que buscan respuestas médicas contra el sida en los lugares más necesitados.

Bono tiene que celebrar, como muchos en el mundo, desde casa. A través de la cuenta de U2, el artista compartió 60 canciones que salvaron su vida.

These are some of the songs that saved my life…. the ones I couldn’t have lived without… the ones that got me from there to here, zero to 60… through all the scrapes, all manner of nuisance, from the serious to the silly… and the joy, mostly joy… https://t.co/V7TKfStr6J pic.twitter.com/hiRednbxHf

— U2 (@U2) May 10, 2020