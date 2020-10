Beastie Boys autoriza a Joe Biden para usar una de sus canciones

Por primera vez en la historia de su carrera musical, los Beastie Boys dieron permiso para utilizar una de sus canciones con fines políticos, al permitir que dicho sencillo sea utilizado en una de las promociones de la campaña de Joe Biden, candidato presidencial para las elecciones de EE.UU.

Le puede interesar: Foo Fighters: así fue el concierto acústico para ayudar a las salas de conciertos

De acuerdo al portal de noticias Variety, los integrantes restantes de los Beastie Boys otorgaron la licencia de la canción ‘Sabotage’ para el comercial político, en donde se habla de la afectación que ha tenido la industria de la música en vivo a causa de la pandemia por COVID-19, a través del relato de uno de los dueños del The Blind Pig, un icónico lugar de toques musicales por el cual han pasado grandes artistas como R.E.M., Sonic Youth, Soundgarden, The Smashing Pumpkins, Pearl Jam y Nirvana.

“Esta es la economía de Donald Trump: no hay ningún plan y no sabes cómo seguir adelante (…) Mi única esperanza para mi familia, para este negocio y mi comunidad es que Joe Biden gane estas elecciones”, declara Joe Malcoun, copropietario de The Blind Pig, ubicado en Ann Harbor, Michigan.

Mire también: Lemmy Kilmister contará con su propia figura de acción por los 40 años de “Ace of Spades”

Este es el comercial en el que los Beastie Boys permitieron que una de sus canciones se usara con fines políticos, y en donde también se logra escuchar el legendario tema ‘Where Is My Mind?’ de Pixies: