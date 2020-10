Foo Fighters: así fue el concierto acústico para ayudar a las salas de conciertos

El pasado sábado 17 de octubre, Foo Fighters realizó un concierto virtual acústico para ayudar a las salas de conciertos que están pasando por un momento difícil a causa de la pandemia por COVID-19.

El evento se realizó dentro del marco Save Our Stages Fest y se transmitió en vivo desde el The Troubadour en Los Ángeles, en donde interpretaron grandes canciones de la banda en formato acústico como ‘Skin & Bones’, My Hero’, ‘These Days’, ‘Times Like These’ y ‘Everlong’.

En medio del concierto, Dave Grohl, el vocalista de la banda, expresó su preocupación por las salas de conciertos, las cuales, según afirma el artista, deben sobrevivir toda esta difícil situación para poder “inspirar a la próxima generación de músicos”.

La agrupación decidió compartir el video completo de su gran presentación acústica con el objetivo de recaudar fondos para las salas de conciertos. Puede verlo a continuación: