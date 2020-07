Bandas de rock de los 90’s que nos hacen sentir orgullosos de ser bogotanos

Han sido muchas las bandas de Rock que han labrado el camino del género en Colombia. Si nos remontamos a los inicios tendríamos que empezar en los años 60 con bandas como los Speaker, Los Flippers o Génesis que fueron los encargados de activar la escena rockera en Colombia bajo la influencia de bandas internacionales como The Beatles, The Rolling Stones o The Animals.

Son cientos de bandas, miles de canciones y varios eventos históricos los que hacen parte de la historia del Rock colombiano, pero hoy quisimos centrarnos en aquellas que dejaron una huella imborrable y que fueron las encargadas de exportar ese sonido nacional hacía otros países; nos referimos a la explosión Rock de los 90’s.

Sin duda, no solo en Bogotá existieron bandas de rock relevantes para la historia del rock colombiano en la década de los 90’s. No podemos olvidar a Kraken, Estados Alterados, Ekhymosis, entre muchas otras, pero en esta oportunidad nos centraremos en las más representativas de Bogotá.

– Aterciopelados

La banda empezó en 1990 con el nombre ‘Delia y los aminoácidos’. En 1993 deciden cambiar el nombre por Aterciopelados. La banda ha estado liderada desde sus comienzos por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Fue una de las primeras bandas en mezclar el rock con sonidos del folclore colombiano, lo que llamó la atención de la industria musical internacional.

Aterciopelados no solo es una de las bandas más reconocidas en Colombia sino que es una de las agrupaciones más importantes del rock en español de todos los tiempos. En el 2002 la revista TIME catalogó a la banda como la tercer mejor agrupación del mundo asegurando: “la verdadera habilidad de Aterciopelados radica en su capacidad de tomar estilos del norte-de-la-frontera musical… y dar nueva vida a ellos, a la vez que les da un brillo claramente colombiano”.

– 1280 almas

Es la agrupación más importante del rock alternativo. Tal y como Aterciopelados, 1280 almas, mezcla ritmos latinos con punk, post hardcore y ska. Desde sus inicios, la banda ha publicado 8 discos de estudio y ha posicionado varias de sus canciones como himnos del rock colombiano.

‘Marinero’ es una de las canciones que más recordamos y obtuvo el puesto número 278 de la lista de las “500 canciones del Rock Iberoamericano” publicada por la revista Alborde. Por su parte, el tema ‘Soledad Criminal’ fue seleccionado por la revista Rolling Stone Colombia como la tercera canción más importante dentro del listado “50 grandes canciones colombianas”.

– La Derecha

Aunque la banda tomó la decisión de disolverse en el 2019, La derecha fue una de las agrupaciones rock más reconocidas y consolidadas en Colombia.

En 1994, La derecha publica su primer disco homónimo dentro del cual se encuentra una canción que todos nos sabemos, ‘Ay que dolor’. Este álbum generó un gran reconocimiento para la banda ya que, al igual que Aterciopelados y 1280 almas, mezclaba ritmos latinos con rock. Tal fue el éxito de La Derecha con su primer trabajo discográfico que fue una de las bandas más aplaudidas en las primeras ediciones del festival Rock al parque en Bogotá.

Y es que quien no recuerda temas como ‘Florecita Rockera’, ‘El Platanal’, ‘Laguna Azul’, Baracunata’ y cientos de canciones más que se convirtieron en un himno con los que aún rockeamos y pogueamos. ¡Ay qué orgulloso me siento de ser un rockero Bogotano!