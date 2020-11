Axl Rose llama a votar en las elecciones presidenciales de EE.UU. con contundente mensaje en Twitter

Axl Rose, el frontman de Guns N’ Roses ha mostrado el compromiso político a lo largo de las actuales elecciones presidenciales que se adelantan en Estado unidos, y que están a horas de finalizar para revelar si Donald Trump repite mandato, o Joe Biden llega a la Casa Blanca.

Este martes 3 de noviembre se efectuarán las elecciones y por eso Axl Rose hace un llamado a los votantes para que tomen una decisión y hagan uso de su derecho al voto.

“VOTA, CUESTE LO QUE CUESTE, VOTA, TOMA UNA OPCIÓN, DEFINE TU POSTURA, VOTA, con coraje ante el miedo e intimidación… Vota por el futuro de nuestro país, nuestro planeta, tu planeta”, escribió el cantante a través de su cuenta de Twitter, todo para que los ciudadanos salgan y elijan si es Trump o Biden el nuevo mandatario de los Estados Unidos.

VOTE

Whatever It Takes

VOTE

Take A Side

Make A Stand

VOTE

With Courage

In The Face Of Fear

And Intimidation

VOTE

Through All The Noise

Lies

And Distractions

VOTE

For The Country

For A Better World

For DEMOCRACY

— Axl Rose (@axlrose) November 3, 2020