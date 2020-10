Avatar 2: Revelan nuevas imágenes del rodaje de la película

James Cameron es uno de los pocos directores de cine que ya reinició sus labores en la producción de sus películas, en este caso de Avatar 2 y Avatar 3, por supuesto bajo los protocolos de bioseguridad que se requieren debido al COVID-19.

Lo que hace que los fans de la película de ciencia ficción que se convertirá en saga próximamente, estén a la expectativa de todos los detalles de esta última cinta.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020