Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra

En este año nos hemos visto envueltos en muchas situaciones a nivel mundial poco agradables. El coronavirus, los incendios forestales, terremotos, accidentes, disturbios y hasta la explosión de un volcán, son solo algunos de los acontecimientos en los que el planeta tierra ha estado involucrado en este 2020.

Ahora, la NASA informó que un asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra este viernes 24 de julio.

Vea también: Las increíbles imágenes que dejó el cometa Neowise

El asteroide, llamado 2020 ND, tiene un diámetro entre 120 a 260 metros, que, según la NASA, es 50 veces más grande que el London Eye.

via GIPHY

Existen muy pocas probabilidades de que el asteroide pueda golpear la Tierra. No es la primera vez que este cuerpo pasa cerca de nuestro planeta, incluso se menciona que este ha estado cinco veces cerca de la Tierra en años anteriores y en ninguna de las ocasiones ha estado a punto de chocar.

La NASA mencionó y aclaró que el asteroide 2020 ND no será el único cuerpo que estará cerca de la Tierra durante este año y también afirmó que, aunque los asteroides son potencialmente peligrosos, no representan alguna amenaza durante los próximos 100 años.