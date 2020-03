Así reaccionó el exsacerdote Linero cuando le recomendaron que “se mirara el hoyo”

A través de su cuenta de Twitter, el exsacerdote colombiano Alberto Linero les solicitó a sus seguidores que le recomendaran series para ver mientras pasa la cuarentena.

Linero, aclaró en el mensaje que ya había visto algunas para que no se las repitieran.

Un usuario le recomendó que se viera ‘El Hoyo’, la película de Netflix que actualmente está siendo vista por varias personas alrededor del mundo:

“Padre, le recomiendo que se mire el hoyo’”.

Frente a lo dicho por el tuitero, Linero contestó jocosamente:

“Vi ‘la profundidad del tuyo’ y dije no veo más esas películas”.

Una seguidora de Linero, al ver la respuesta del exsacerdote, le dijo: “Padre, ‘El hoyo’ es una película, ¿sí sabe?”, y él le aseguró: “Obvio. Claro que sé. Saludos”.

La respuesta de Linero no convenció a la mujer, quien le dijo: “Pues por la respuesta no parecía, Alberto” y él, finalmente le respondió: “Pero sí, y no me gustó. No seas ingenua, me estaba ‘mamando gallo’ y le contesté ‘mamando gallo’”.

