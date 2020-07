¿Por qué son así? Encuentran la doble de James Rodríguez y también es futbolista

Internet no perdona ni una sola pasada y esta vez la víctima fue James Rodríguez, a quien le encontraron una doble a la que relacionaron con el colombiano gracias a su parecido físico. Como era de esperarse, el video se hizo viral y desató toda clase de burlas en redes sociales.

Casualmente Rachele Baldi, como es el nombre de la mujer, es la portera del AS Roma y recientemente fue la protagonista de un video del club en el que cuenta su experiencia como jugadora de fútbol y qué significa hacer parte de la liga profesional del fútbol femenino.

La entrevista de la jugadora pasó a un segundo plano debido a que los internautas le encontraron parecido físico entre James Rodríguez y Rachele Baldi, pero a juzgar por cada quien, ¿en realidad se parecen?

“I really want to keep improving, and this club will give me every opportunity to develop and be the best I can be.”

