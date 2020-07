Aseguran que James Rodríguez “está sufriendo por no poder jugar”

El periodista deportivo español Edu Aguirre, quien es muy cercano al Real Madrid y tiene una buena relación con James Rodríguez, aseguró a ‘El chiringuito’, programa de televisión en el que es panelista, que el colombiano realmente la está pasando mal por no ser tomado en cuenta por el director técnico francés Zinedine Zidane.

En la rueda de prensa posterior al partido del equipo merengue contra el Athletic Bilbao, Zidane explicó por qué el colombiano no había viajado y no había sido convocado para el encuentro:

Aguirre afirmó que Zidane dijo esas palabras luego de sostener una reunión con Rodríguez, en la que le confesó que prefería quedarse entrenando en Madrid, que viajar a Bilbao a quedarse viendo a sus demás compañeros en la cancha:

“James ha llegado a su límite mental, a su límite de no soportar jugar. James ha hablado con Zidane y le pidió no viajar porque cada vez que no juega, que no se siente importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un sufrimiento más. James no aguanta más esta situación. Hablan entrenador y jugador y le pide no ir, porque le dice: ‘Míster, me quedo entrenando en casa, y me quedo sacrificándome en casa, preparándome para el futuro. Usted no cuenta conmigo’”.