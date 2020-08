Arctic Monkeys rifarán una guitarra de Alex Turner para apoyar la música independiente

Los Arctic Monkeys tomaron acciones en plena época de coronavirus para apoyar a los músicos que más lo necesitan, por esta razón decidieron rifar una Fender Stratocaster negra del vocalista del grupo, Alex Turner, todo para dar un empujón a los ligares independientes del Reino Unido, como Sheffield, The Leadmill.

Es así es como la agrupación, junto a Music Venue Trust y su campaña #SaveOurVenues, ayudarán a quienes estén pasando momentos difíciles por el tema del COVID-19.

Para los interesados en la guitarra y salvar al lugar que vio nacer a la agrupación, tendrá que invertir 5 dólares y consultar cómo avanza la rifa en este link.

Arctic Monkeys have launched a Crowdfunder campaign to raise money for @Leadmill and other grassroots venues in the UK in conjunction with @musicvenuetrust. Enter to win Alex’s Fender Guitar. Entry is £5, for more information and to enter, visit: https://t.co/eOs6l52Bvr pic.twitter.com/Td9aUhuymg

— Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) August 11, 2020