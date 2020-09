¿Anonymous se fue contra la página de la Policía Nacional de Colombia?

En horas de la tarde del sábado, varios internautas reportaron la falla de la página de la institución colombiana; pero, minutos después, una supuesta cuenta del movimiento ‘Anonymous’ se atribuyó el ataque, al igual que publicó algunas cifras significativas de la violencia en el país.

Supuestamente, el revolucionario movimiento cibernético ‘Anonymous’ habría atacado la página web de la Policía Nacional de Colombia a forma de protesta por los abusos policiales que se han presentado en los últimos días en Bogotá, los cuales, al parecer, ocasionaron la muerte del abogado Javier Ordóñez.

“Anonymous tumbó el sitio web de la Policía Nacional colombiana en protesta por el incremento de la represión policial, abusos a los derechos humanos y la muerte de Javier Humberto Ordóñez, torturado hasta morir en público por la Policía”, afirmó una supuesta cuenta del revolucionario movimiento en Twitter (@YourAnonCentral).

Lo que muchos usuarios no saben, es que la misma Policía Nacional desmintió las afirmaciones de ‘Anonymous’ a través de su cuenta de Twitter, declarando que la falla no se presentó por un ataque cibernético, sino por una “falla técnica registrada en Bogotá“, por lo que solicitó no difundir más lo que consideraron como una “noticia falsa”.

Anonymous takes down Colombia’s national police website in protest of increasing police repression, human rights abuses, and the murder of Javier Humberto Ordoñez tortured to death by police in public. https://t.co/yyWWUQhY0g

