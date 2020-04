Amante de periodista infiel sale semidesnuda mientras él estaba ‘en vivo’

Mientras el periodista español Alfonso Merlos realizaba un directo por YouTube con el programa ‘Estado de Alarma’, una mujer semidesnuda se atravesó por la cámara sin que el comunicador se diera cuenta.

Vea También: Policía encuentra a 15 parejas violando la cuarentena en un motel

Las imágenes demostraron que Merlos le estaba siendo infiel a la también periodista Marta López, con la que estaba saliendo desde noviembre del 2019.

López habló con la revista Semana de España y aseguró:

“Es una situación muy desagradable. Sé quién es perfectamente esa mujer”.

Merlos no ha querido referirse a lo ocurrido y aseguró que “guardará silencio”, sin embargo, el periodista dijo que estaban “contando bastantes cosas que no se corresponden con la realidad” “haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces”.

Alfonso Merlos, nacido en la localidad murciana de Molina de Segura, es uno de los periodistas más solicitados en los medios españoles.

Aquí el video: