“All Of Us Are Dead”, la nueva invasión zombie que prepara Netflix

Este nuevo proyecto audiovisual de Netflix retoma la confianza que le ha dado a las producciones sur coreanas, como lo hizo con “Kingdom” y la comedia adolescente “Daybreak”, pues ahora llegará con uno de los géneros más impactantes de la industria: el de los zombies.

Según el reporte de Deadline, la plataforma streamming se encuentra trabajando en una nueva producción a la que tituló “All Of Us Are Dead”. Esta nueva propuesta está inspirada en el web cómic sur coreano “Now At Our School”, y contará la historia de un grupo de estudiantes estadounidenses que es obligado a permaneces encerrado en una escuela a causa de un ataque zombie que se extiende a gran velocidad.

La serie fue escrita por Chung Sung-il, conocido por su trabajo con “The Pirates” y contará con los directores de televisión Lee JQ y Kim Nam-su.

Este nuevo proyecto tiene planes de gran impacto en Inonesia, Tailandia y Taiwán, países donde el cómic tiene gran popularidad.